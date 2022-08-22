Более 10 тысяч рабочих Петербурга находятся в простое

Больше 10 тысяч человек не выходят на работу из-за простоя расположенных в Петербурге предприятий, сообщил 22 августа врио председателя комитета по экономической политике Алексей Зырянов во время выступления на бюджетно-финансовом комитете ЗакСа. Зырянов уточнил, что речь идёт в основном о рабочих, занятых в автомобильной промышленности.

Депутат Андрей Рябоконь ("Единая Россия") заметил, что это "немаленькая цифра".

- Все основные сектора экономики растут. У нас стоит только автопром, - ответил ему врио главы комитета.

Представители Смольного посетили заседание БФК, чтобы отчитаться о принятых мерах по обеспечению устойчивого развития экономики города. В ответ на вопрос, каких целей добились власти города с помощью принятых ранее мер, Зырянов заявил, что экономической и социальной стабильности.

Сергей Еремеев