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Новости 12:52

Финны требуют взыскать с "Росатома" 2 млрд евро из-за несостоявшегося проекта АЭС

фото ЗакС политика Финны требуют взыскать с "Росатома" 2 млрд евро из-за несостоявшегося проекта АЭС

Энергетическая компания Fennovoima из Финляндии инициировала судебное разбирательство из-за конфликта с "Росатомом": в 2022 году была сорвана реализация проекта строительства атомной электростанции "Ханхикиви-1". Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на финскую прессу, сумма исковых претензий к российской корпорации достигает 2 млрд евро. В это число входит 800 млн евро аванса, ранее переведенных "дочке" "Росатома", пояснил гендиректор Fennovoima Йоахим Шпехт.

В начале года российский контрагент предупреждал компанию Шпехта о гипотетическом отставании от сроков, что в конечном счете привело к расторжению контракта по инициативе финской стороны и в одностороннем порядке. Финны объяснили майское решение тем, что реализация проекта АЭС стала затягиваться и что военная спецоперация на Украине лишь повышает риски для строительства.

В свою очередь, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев нацелен на то, чтобы вернуть деньги, потраченные на "Ханхикиви". В качестве позитивного примера он вспомнил, как через международный арбитраж российской стороне удалось отсудить 600 млн евро из-за остановки болгарского проекта "Белене".


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