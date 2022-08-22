В ЗакСе рассказали о новом порядке работы над бюджетом Петербурга

На заседании бюджетно-финансового комитета ЗакСа 22 августа его председатель Михаил Барышников ("Единая Россия") рассказал о новых принципах работы над проектом городской казны.

"Нулевые чтения" бюджета стартуют в пятницу, 26 августа. В этом году в целях экономии бумаги основные параметры и дополнительные потребности органов исполнительной власти будут представлены депутатам в электронном виде.

- После мы составляем протокол с учётом всех рекомендаций, замечаний. И направляем в комитет финансов на согласование, - продолжил Барышников.

Рассмотрев замечания депутатов, Комфин направит сверстанный проект бюджета на рассмотрение ЗакСа. После принятия документа в первом чтении, парламентарии могут внести к нему поправки. Однако с этого года внесены на рассмотрение будут не все предложения депутатов.

Предварительно поправки должна будет обсудить бюджетная комиссия при губернаторе Александре Беглове. Помимо Беглова в нее войдут вице-губернатор Алексей Корабельников, председатель Комфина Светлана Енилина, депутаты Барышников, Валерий Гарнец, Александр Ржаненков (все - "Единая Россия") и Ирина Иванова (КПРФ). Комиссия должна будет дать положительное заключение на поправку, чтобы ее обсудили в рамках второго чтения. Губернаторские предложения к бюджету при этом предварительных заключений не требуют.