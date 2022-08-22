Петербургского бизнесмена арестовали из-за незаконного экспорта материалов для создания оружия

Суд в Москве отправил на два месяца в следственный изолятор петербургского предпринимателя Александра Неруша, передает ТАСС. Ему, находящемуся в статусе подозреваемого, вменяют нелегальный экспорт материалов и технологий с целью создания оружия массового поражения и военной техники (ч.3 ст.189 УК). Под стражей бизнесмен пробудет как минимум до 21 октября. Постановление пока не вступило в силу.

В Лефортовском суде столицы не сообщили деталей уголовного дела, при этом подчеркнув, что материалы не имеют грифа "совершенно секретно".

Максимальное наказание по выбранной Нерушу статье достигает семи лет лишения свободы.