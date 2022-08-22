Единороссы предложили использовать "Госуслуги" для обращения в органы власти

"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект об использовании портала "Госуслуги" для подачи гражданами обращений в органы власти, сообщила пресс-служба партии 22 августа. Как считают в ЕР, это "избавит людей от необходимости лично приезжать в приемные госорганов или ходить на почту для отправки обращений".

В настоящее время обращения могут направляться либо в письменном виде, либо с использованием электронной почты. Единороссы полагают необходимым присовокупить к этому списку возможность связи с муниципальными и госорганами через личные кабинеты на портале "Госуслуги".

"Таким образом, люди будут избавлены от необходимости создавать электронную почту, обращаться в приёмные органов власти или отправлять обращения по почте", — полагают в партии. Также в ЕР считают, что использование "Госуслуг" ускорит сроки рассмотрения заявок, поскольку "ответственный за рассмотрение обращения орган будет определен из заранее сформированного списка".