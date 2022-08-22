ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 17:15

В Петербурге демонтировали памятник профессору Преображенскому и псу Шарику

фото ЗакС политика В Петербурге демонтировали памятник профессору Преображенскому и псу Шарику

На Моховой улице в Петербурге снесли памятник героям повести Михаила Булгакова "Собачье сердце": профессору Преображенскому и псу Шарику. Монументальная работа украшала скамейку во дворе дома страхового общества "Россия", где была снята значительная часть экранизации повести, созданной режиссером Владимиром Бортко. Как сообщает медиапроект "Mash на Мойке", для демонтажа скульптуры хватило чьей-то жалобы, поданной в КГИОП.

Скульптуру в 2018 году установил на свои деньги петербуржец Александр Габитов, не согласовывая свои действия с чиновниками. Ему оказалась не по карману стоящая полтора миллиона рублей экспертиза, которая требуется для установки такого рода объектов. По словам Габитова, живущего на Моховой улице более двадцати лет, его начинание поддержал Владимир Бортко, но суд занял сторону комитета.

фото: Пятый канал Россия / YouTube (скриншот)


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые персоны
Бортко Владимир Владимирович 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама