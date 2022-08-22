В Петербурге демонтировали памятник профессору Преображенскому и псу Шарику

На Моховой улице в Петербурге снесли памятник героям повести Михаила Булгакова "Собачье сердце": профессору Преображенскому и псу Шарику. Монументальная работа украшала скамейку во дворе дома страхового общества "Россия", где была снята значительная часть экранизации повести, созданной режиссером Владимиром Бортко. Как сообщает медиапроект "Mash на Мойке", для демонтажа скульптуры хватило чьей-то жалобы, поданной в КГИОП.

Скульптуру в 2018 году установил на свои деньги петербуржец Александр Габитов, не согласовывая свои действия с чиновниками. Ему оказалась не по карману стоящая полтора миллиона рублей экспертиза, которая требуется для установки такого рода объектов. По словам Габитова, живущего на Моховой улице более двадцати лет, его начинание поддержал Владимир Бортко, но суд занял сторону комитета.

фото: Пятый канал Россия / YouTube (скриншот)