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Новости 17:36

Миронов анонсировал внеочередное заседание Совета Госдумы с заявлением по Украине

фото ЗакС политика Миронов анонсировал внеочередное заседание Совета Госдумы с заявлением по Украине

Лидер фракции справедливороссов в федеральном парламенте Сергей Миронов объявил, что в четверг 25 августа состоится внеочередное заседание Совета Государственной думы. На нем депутаты собираются обсудить нечто, связанное с военной спецоперацией на Украине.

"Вновь соберутся руководители фракций вместе с председателем и ориентировочно, примерно в 15:00, мы соберем Совет Думы, на котором будет принято наше жесткое заявление", - приводит его слова РИА "Новости".

Заявление будет рассчитано на международную общественность: в частности, на Организацию Объединенных Наций. Пресс-служба Госдумы подтвердила анонс Миронова.

В среду 24 августа исполнится полгода с начала операции на Украине.


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