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Новости 17:48

Чтоб не плавился асфальт, дороги в Петербурге поливали тщательнее обычного

фото ЗакС политика Чтоб не плавился асфальт, дороги в Петербурге поливали тщательнее обычного

Из-за установившейся в Петербурге аномальной жары на прошлой неделе дорожным службам пришлось с большей тщательностью поливать улицы, рассказали 22 августа в пресс-службе комитета по благоустройству. В результате за семь дней было израсходовано 48 тысяч кубометров воды, что на 10 тысяч кубометров больше обычного.

"Когда столбики термометра подходят к отметке 30 градусов, асфальт теряет свою твердость и отпечатки на нем могут оставить и каблуки, и колеса автомобилей", — объяснили в комблаге. Чтобы помешать этому, покрытие дорог и тротуаров приходится поливать с большей, чем обычно, интенсивностью. "В основном дорожные предприятия сейчас занимаются орошением дорог. То есть поднимают струи вверх, чтобы не только охладить асфальт, но и захватить ближайшие зеленые насаждения", — отметили в комитете.

На прошедшей неделе петербуржцы больше времени проводили в садах и парках, отметили в комблаге. "И хотя отдыхали больше, при этом мусорили даже меньше", — утверждают чиновники. Так, на прошлой неделе с территорий зеленых зон было вывезено 1 500 кубометров отходов. При этом неделей ранее коммунальщики собрали там же 1 600 кубометров мусора.


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