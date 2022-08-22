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Новости 18:10

Суд оправдал фигурантов дела о хищении более миллиарда рублей у Росавиации

фото ЗакС политика Суд оправдал фигурантов дела о хищении более миллиарда рублей у Росавиации

В Москве фигуранты дела о хищении более 1 млрд рублей у Росавиации при закупках юридических услуг получили оправдательные приговоры. Об этом сообщает "Интерфакс". В особо крупном мошенничестве и пособничестве мошенничеству силовики обвиняли сотрудника Росавиации Владимира Мнишко, главу коллегии адвокатов "Межрегион" Сергея Юрьева и юриста Вадима Евкина.

Следствие считало, что за десять лет в результате незаконных пролонгаций  контрактов с "Межрегионом" Росавиация недосчиталась более миллиарда рублей, которые достались коллегии. Всех троих фигурантов дела арестовали весной 2019 года.


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