Суд оправдал фигурантов дела о хищении более миллиарда рублей у Росавиации

В Москве фигуранты дела о хищении более 1 млрд рублей у Росавиации при закупках юридических услуг получили оправдательные приговоры. Об этом сообщает "Интерфакс". В особо крупном мошенничестве и пособничестве мошенничеству силовики обвиняли сотрудника Росавиации Владимира Мнишко, главу коллегии адвокатов "Межрегион" Сергея Юрьева и юриста Вадима Евкина.

Следствие считало, что за десять лет в результате незаконных пролонгаций контрактов с "Межрегионом" Росавиация недосчиталась более миллиарда рублей, которые достались коллегии. Всех троих фигурантов дела арестовали весной 2019 года.