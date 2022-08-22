В Смольном решили перечитать "1984" Оруэлла

Администрация губернатора Петербурга собирается обновить чиновничью библиотеку. Закупку на поставку 183 книг опубликовали 22 августа. На издания собираются потратить до 180 тысяч рублей. В Смольном ищут книги для личностного роста, юридические справочники, мотивационную литературу и роман-антиутопию британского писателя Джорджа Оруэлла "1984".

Чтобы поднять управленческие навыки, в администрации губернатора решили заказать издания "Хочу - Mогу - Надо. Узнай себя и действуй!", "Искусство мыслить успешно", "Безграничье. Прокачай мозг, запоминай быстрее", "Как убедить, когда вас не слышат", "Управляй как бог менеджмента. Инструменты выдающегося руководителя", а также "Философские рассказы для детей от шести до шестидесяти лет". Напомним, в мае глава города Александр Беглов отметил 66-летие.

Также в Смольном хотят заказать книги для изучения иностранных языков. В приоритете у чиновников оказался немецкий. Они хотят заказать "Русско-немецкий лексикон и разговорник" и книгу "Немецкий язык вместе с SpeakASAP. Выучи навсегда". Для изучения английского языка заказали лишь одну книгу - учебник "Все правила английского языка в схемах и таблицах".

Часть книг посвящена русскому языку и изменениям в русской речи. Чтобы оставаться на одной волне с молодым поколением, Смольный заказал "Словарь модных слов. Языковая картина современности".

"Здесь можно найти живые "портреты" слов, еще не попавших в другие словари: лузер, мем, няшка, прайвеси, селфи, фейк и многих других. В статьях содержатся необходимые сведения о происхождении, особенностях правильного употребления и произношения слов", - говорится в описании книги на одном сайте интернет-магазина.

Еще в администрации захотели лучше понять культуру западных стран, которые в последнее время чиновники предпочитают называть "недружественными". На эту тему в закупке тоже нашлось несколько экземпляров: "Невидимая сила: Как работает американская дипломатия" и "Капитализм в Америке. История".

Художественная литература в закупке Смольного тоже представлена. Чиновники, в частности, решили прочитать антиутопию "1984" в новом переводе.

Напомним, в прошлом году на покупку литературы администрация губернатора потратила 160 тысяч рублей. Победителем аукциона стал индивидуальный предприниматель Александр Прохоренко. Произведений Джорджа Оруэлла тогда не заказывали. Зато антиутопию искали в 2019 году.

Константин Леньков, фото: пресс-служба Смольного