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Новости 19:52

В Петербурге отправили в СИЗО двух начальников из федерального конструкторского бюро

фото ЗакС политика В Петербурге отправили в СИЗО двух начальников из федерального конструкторского бюро

Невский районный суд Петербурга вынес постановление об аресте двух должностных лиц ФГУП "Специальное конструкторско-технологическое бюро "Технолог", передает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов. Ирину Андрееву и Дмитрия Волчка обвиняют в особо крупных хищениях. Заседание по мере пресечения состоялось еще в пятницу 19 августа. Деталей дела пресс-служба не сообщила, тогда как силовые ведомства пока кейс Андреевой и Волчка официально не комментируют.

По сведениям 47news, хищения совершались при закупках химических компонентов для оборонных заводов по вдвое завышенной стоимости. С 2019 года, как пишет издание, контракты заключались с единственным поставщиком. В этой роли выступало ООО "Ай Эл Форвард", через которое бюджетные деньги обналичивались и тратились на личные нужды фигурантов дела. Портал 47news указывает, что до ареста Андреева работала замдиректора ФГУП по финансам, а Волчок - коммерческим директором этой организации.


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