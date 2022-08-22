Губернатор НАО ввел режим чрезвычайной ситуации

Глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный объявил в своем Telegram-канале о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации. Решение продиктовано частичным обмелением реки Печоры, из-за которого прервалось паромное сообщение между НАО и соседней республикой Коми.

"Прогноз пока неблагоприятный. Люди возвращаются из отпусков и не могут добраться до Нарьян-Мара", - написал чиновник.

Для сограждан, которые оказались временно отрезанными от региона, Бездудный пообещал организовать вывозные авиарейсы из Сыктывкара, а также дополнительный рейс из Москвы. Кроме того, спасатели вместе с дорожной полицией помогут жителям округа вернуться домой по строящейся дороге Нарьян-Мар - Усинск.

фото: Бездудный live / Telegram