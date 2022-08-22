Сервис аудиокниг Storytel решил окончательно уйти с российского рынка

Шведская компания Stotytel, представляющая собой библиотеку аудиокниг и электронных книг, в ближайшее время намерена полностью отказаться от бизнеса в России. Об этом сообщил медиапроект The Blueprint, которому подтвердили эту информацию представители сервиса.

Как и многие другие западные компании, Storytel объявила о временной приостановке деловой активности в России в марте на фоне начавшейся военной спецоперации на Украине. Позже российским юзерам позволили продлить подписку.

Сервис, работавший для российской аудитории в течение последних пяти лет, предоставляет доступ к более чем 700 тысячам книг на разных языках.

фото: Storytel.ru / YouTube (скриншот)