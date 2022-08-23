В Петербурге из-за граффити "Goolag" арт-группы "Явь" задержали четырёх активистов

Петербургские правоохранители не дали появиться на свет новому граффити арт-группы "Явь". Художников задержали на Старо-Петергофском шоссе и увезли в отдел, сообщили они сами в своём Telegram-канале.

По информации "ОВД-Инфо"*, в отделе полиции № 77 оказались участник "Яви" Александр Воронин, его помощник Николай Стекольников, журналист издания ZDF Роман Шелл и оператор Станислав.

Воронину и Стекольникову вменяют мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП). К ним должны прибыть оперативные сотрудники МВД. Несостоявшееся граффити, по мнению силовиков, может быть расценено как "политическая работа".

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

Фото: Арт-группа Явь / Telegram