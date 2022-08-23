Более 260 нетрезвых водителей поймали в Петербурге и Ленобласти на минувших выходных

На минувших выходных сотрудникам правоохранительных органов удалось поймать 262 водителей, севших за руль в пьяном виде, отчитались в пресс-служба регионального управления МВД России.

Осуществлять патруль на городских улицах были направлены порядка 300 экипажей ДПС. Вместе с ними за поведением водителей на магистралях наблюдали отряды ППС и бойцы спецподразделения Управления по контролю за оборотом наркотиков "Гром".

Всех нарушителей отстранили от управления ТС. 16 из задержанных сели подвыпившими за руль во второй раз, в их отношении возбудили уголовные дела, остальным выдали административные протоколы. Последним грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до 2 лет.