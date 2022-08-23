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Новости 10:30

В Петербурге стартовала кампания по вакцинации населения от гриппа

фото ЗакС политика В Петербурге стартовала кампания по вакцинации населения от гриппа

В поликлиниках Северной столицы началась прививочная кампания по вакцинации горожан от гриппа, известили в пресс-службе профильного вице-губернатора Олега Эргашева. В медицинские учреждения направили 418 740 доз препарата "Совигрипп".

В текущем году в рамках иммунизации населения города на Неве запланировано привить от обозначенного респираторного заболевания 3,25 млн местных жителей, в том числе 510 тысяч детей, что составляет 60% от общей численности населения Петербурга.

Отметим, ранее стало известно, что грипп вновь "активизировался" в России после "перерыва", вызванного распространением COVID-19.


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