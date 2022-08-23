За сутки в Петербурге удвоилось количество госпитализаций

Показатели заболеваемости коронавирусом в Петербурге демонстрируют стабильность четвертые сутки подряд, следует из данных федерального оперштаба от 23 августа. В то же время с прошлого утра в городе заметно выросли госпитализация, количество выздоровевших и умерших.

Так, во вторник оперштаб отчитался о 4 412 заболевших COVID-19 в городе. Это значение не сильно отличается от озвученного в понедельник (4 410), в воскресенье (4 407) или в субботу (4 399). В то же время за сутки в Петербурге более чем в два раза выросло количество госпитализаций (со 137 в понедельник до 294 сегодня). Заметно увеличилось число выздоровлений (4 641 против 2 645 накануне) и летальных исходов, связанных с коронавирусом (18 против пяти днем ранее).

В целом по России статистика фиксирует продолжающееся снижение заболеваемости коронавирусом (30 967 новых случаев во вторник при 33 061 в понедельник и 39 669 в воскресенье). При этом растет количество пациентов в стационарах (4 063 против 1 704 днем ранее), а вместе с тем и количество излечившихся (30 869 против 22 281 накануне). За сутки в стране зарегистрировано 69 смертей, связанных с ковидом (днем ранее сообщалось о 57 летальных исходах).