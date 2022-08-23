В октябре у "Лахта Центра" откроется огромный SPA-комплекс

Новый термальный комплекс, базирующийся у петербургского "Лахта Центра", должен открыть свои двери для клиентов в октябре текущего года, информирует ТАСС, ссылаясь на соответствующее заявление инвестора, основателя гостиничной сети Green Flow Александра Тертычного.

Первичные сроки открытия пришлось отложить ввиду логистических проблем, связанных с поставками оборудования.

Ввиду роста цен в России стоимость реализации проекта подорожала на 25%, достигнув отметки в 600 млн рублей. Ожидается, что SPA-комплекс окупит себя за 7 лет.

Огромный термальный центр площадью 3,2 тысячи кв. метров должны были открыть ещё в мае.

В комплексе будет находиться зона релакса, шесть бассейнов, тренажёрный зал и ресторан.