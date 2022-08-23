"Яндекс" передаст "Новости" и "Дзен" в обмен на Delivery Club

Российские интернет-компании "Яндекс" и VK объявили 23 августа о подписании обязывающих документов по сделке с имеющимися активами. Согласно ее условиям, до конца 2022 года VK получит права на технологии и товарные знаки "Яндекс.Дзена" и "Яндекс.Новостей", а "Яндексу" отойдет сервис доставки Delivery Club.

По сообщению VK, ради завершения сделки компания намерена приобрести 100 % акций Delivery Club и передать их "Яндексу" в обмен на его сервисы. Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на "Яндекс", сделка планируется безденежной.

Планируется, что "Дзен" и "Новости" переедут на принадлежащий VK портал dzen.ru. В свою очередь, изменения коснутся и непосредственно "Яндекса" — здесь появится новая главная страница, а приложение для Android сменит название на "Яндекс.Старт".

"Яндекс впервые в своей истории поменяет главную страницу, — известили в компании. — Новая главная будет жить на ya.ru, а её основой станет поиск. Пользователям будут доступны универсальный поиск — чтобы искать что угодно и где угодно, поисковые вертикали — чтобы находить, например, картинки или товары, и Алиса — чтобы быстро получать ответы".

При этом в "Яндексе" заявили, что рассчитывают сохранить бренд Delivery Club, чтобы его клиенты могли по-прежнему совершать заказы на сайте и приложениях. В то же время, сервис перенесут на единую платформу с "Яндекс.Едой".

Закрытие сделки произойдет после ее одобрения Федеральной антимонопольной службой. Ее участники рассчитывают, что это произойдет до конца 2022 года.