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Новости 12:41

Открытие Львиного моста перенесли на октябрь

фото ЗакС политика Открытие Львиного моста перенесли на октябрь

В СПб ГБУ "Мостотрест" отчитались о ходе работ по реставрации Львиного моста, передаёт "Форпост" со ссылкой на заявления начальника отдела южных районов управления по надзору предприятия Надежды Глушковой.

По словам чиновницы, во время реставрации специалисты были вынуждены столкнуться с некоторыми трудностями, в связи с чем открытие переправы передвинули на октябрь.

"В настоящее время рабочие сняли деревянный настил, на 70% отгрунтовали и очистили пролётное строение, ещё надо будет нанести повторный грунтовый слой. Возникают сложности при ремонте, поэтому работы идут довольно медленно. Металл в не очень хорошем состоянии. Мы не ожидали, что будет настолько тяжело очистить повреждённый металл от старого слоя краски", — рассказала в беседе с журналистами Глушкова.

"Обновление" мосту потребовалось, напомним, после того, как вандалы погнули на нём старинные фонари. Также специалистам необходимо заменить деревянный настил, привести в порядок пролёты и провести другие реставрационные работы.


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