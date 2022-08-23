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Новости 12:58

Финляндия замедляет процесс выдачи виз россиянам

фото ЗакС политика Финляндия замедляет процесс выдачи виз россиянам

Финляндия начала процесс замедления выдачи туристических виз россиянам в дополнение к уже предпринятым ранее шагам, пишет ТАСС, ссылаясь на заявление премьер-министра республики Санны Марин, сделанное в ходе координационной встречи с главами финских дипломатических миссий в Хельсинки.

"Буду откровенна: мы замедляем выдачу виз, чтобы они выдавались не так [быстро], как раньше. Поток туристов - это проблема, которую необходимо решить", - высказалась премьер.

Не так давно начальник консульской службы финского МИД Юсси Таннер сообщал, что Хельсинки планирует ограничить российский туризм в ЕС для граждан с финской визой, использующих Суоми только для транзита.


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