Ведущих YouTube-канала "Популярная политика" массово обвинили в "фейках" об армии

Следственный комитет РФ решил проверить ведущих YouTube-канала "Популярная политика", который был основан эмигрировавшими сторонниками Алексея Навального, массово проверят на тиражирование "фейков" о Вооружённых силах РФ, информирует Telegram-канал "Сирена". Кроме распространения недостоверных сведений об армии, СК изучит, оправдывали журналисты терроризм.

На данный момент Следком назначил лингвистические экспертизы слов и публикаций в соцсетях Ивана Жданова, Марии Певчих, Леонида Волкова*, Киры Ярмыш, Руслана Шаведдинова**, Любови Соболь***, Анны Бирюковой и Дмитрия Низовцева. Уточняется, что речь идёт об их заявлениях о военной спецоперации на Украине.

"Сирена" указывает, что информация об уголовном деле поступила от адвоката по назначению.

"Судя по всему, речь идет о высказываниях, сделанных во время эфиров и в роликах на канале "Популярная политика". Это первое массовое дело против ведущих ютуб-канала по "фейкам" о российской армии", - констатировали журналисты.

*Минюст внёс Леонида Волкова в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

**Минюст внёс Руслана Шаведдинова в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

***Любовь Соболь внесена Минюстом в реестр СМИ - иностранных агентов