Кубанского полицейского оштрафовали за дискредитацию армии после доноса коллег

Кубанский суд привлёк к административной ответственности полицейского из Крымска по статье о дискредитации российской армии, передаёт Telegram-канал "Осторожно, новости". Сумма санкции составила 40 тысяч рублей.

23-летний правоохранитель Алексей Голиков работает в отделе полиции всего год. Когда Россия начала проводить в отношении Украины военную спецоперацию, он критически отозвался о боевых действиях в разговорах с коллегами. Как итог, на силовика написал заявление в органы один из его сослуживцев.

Примечательно, но несмотря на штраф, полицейский не собирается бросать работу.