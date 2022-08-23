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Новости 14:21

Прокуратура потребовала ликвидировать незаконную свалку близ аэропорта Пулково

фото ЗакС политика Прокуратура потребовала ликвидировать незаконную свалку близ аэропорта Пулково

Природоохранная прокуратура организовала проверку после обращения активистов организации "Зеленый фронт", пожаловавшихся на незаконную свалку в Московском районе Петербурга, сообщила пресс-служба надзорного ведомства 23 августа.

По результатам проверки, проведенной у дома № 7, корп. 3, лит. А по Штурманской улице, сотрудники установили, что ООО "Мехуборка СПб" использовало участок для складирования, обработки, сортировки и утилизации мусора, сообщили в прокуратуре.  При этом у организации имелась лишь лицензия на транспортировку отходов III-IV классов опасности.

В результате несоблюдения требований федерального законодательства на земельном участке организована несанкционированная свалка отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов различных классов опасности", — указали в ведомстве. Также в пресс-службе отметили, что создание незаконной свалки близ аэропорта Пулково повлекло массовое скопление птиц, а это могло негативно сказаться на безопасности полетов.

По результатам проверки прокуратура вынесла представление руководству компании, а также обратилась в суд с просьбой запретить ООО "Мехуборка СПб" работать с отходами на участке.

Фото: Скриншот видео, опубликованного в Telegram-канале "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"


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