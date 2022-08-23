Прокуратура потребовала ликвидировать незаконную свалку близ аэропорта Пулково

Природоохранная прокуратура организовала проверку после обращения активистов организации "Зеленый фронт", пожаловавшихся на незаконную свалку в Московском районе Петербурга, сообщила пресс-служба надзорного ведомства 23 августа.

По результатам проверки, проведенной у дома № 7, корп. 3, лит. А по Штурманской улице, сотрудники установили, что ООО "Мехуборка СПб" использовало участок для складирования, обработки, сортировки и утилизации мусора, сообщили в прокуратуре. При этом у организации имелась лишь лицензия на транспортировку отходов III-IV классов опасности.

В результате несоблюдения требований федерального законодательства на земельном участке организована несанкционированная свалка отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов различных классов опасности", — указали в ведомстве. Также в пресс-службе отметили, что создание незаконной свалки близ аэропорта Пулково повлекло массовое скопление птиц, а это могло негативно сказаться на безопасности полетов.

По результатам проверки прокуратура вынесла представление руководству компании, а также обратилась в суд с просьбой запретить ООО "Мехуборка СПб" работать с отходами на участке.

Фото: Скриншот видео, опубликованного в Telegram-канале "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"