"Попробую встать на путь исправления": Андрея Кураева оштрафовали за дискредитацию армии

Никулинский райсуд Москвы оштрафовал запрещённого к служению протодьякона Андрея Кураева на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации российской армии, о чём он сам рассказал в своём Telegram-канале.

Речь идёт о публикации Кураева в "Живом журнале" от 18 апреля. Суд при этом не уточнил, какие именно слова, написанные общественным деятелем, признаны дискредитирующими.

В удалённый на данный момент заметке Кураев делился мнением о близости украинцев и русских, параллельно рассуждая о насилии, уточнив, что речь идёт о 1918 году.

"Разные адвокаты мне хором говорят, что пора эвакуироваться: второй суд грозит уже реальным тюремным сроком. Честно скажу: уезжать не хочу. Попробую встать на путь исправления. Что я думаю о том, о чем думать и говорить нельзя — я уже сказал. И заплатил судом за свои слова", - высказался Кураев.

Резюмируя, общественник просит при желании помочь ему оплатить штраф.