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Новости 15:03

Правительство намерено субсидировать трудоустройство всех безработных до 30 лет

фото ЗакС политика Правительство намерено субсидировать трудоустройство всех безработных до 30 лет

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее программу субсидирования найма на всех безработных россиян в возрасте до 30 лет, следует из сообщения пресс-службы правительства от 23 августа.

До сих пор компании могли рассчитывать на господдержку в случае трудоустройства отдельных категорий россиян, не достигших 30-летнего возраста. В их числе были не имеющие опыта работы выпускники колледжей и вузов, молодые люди без среднего специального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты и родители несовершеннолетних детей. Как сообщили в кабмине, теперь программа будет распространена на всю безработную молодежь.

"Этим же постановлением исключается требование о регистрации в качестве безработных для тех граждан, кто в 2022 году был переведён на постоянную работу к другому работодателю, но оказался под риском увольнения, в том числе отправлен в неоплачиваемый отпуск, переведён на неполный рабочий день. Это позволит упростить и ускорить их трудоустройство", — указали в пресс-службе правительства.

Сумма субсидии будет соответствовать трем минимальным размерам оплаты труда, помноженным на районный коэффициент и некоторые другие параметры. Первая выплата последует спустя месяц после трудоустройства, вторая — через три месяца, третья — через полгода.

Предполагается, что указанные меры позволят поддержать рынок труда в России.


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