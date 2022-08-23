Петербуржцу ограничили свободу за Z и свастику на памятнике Чернышевскому

Мировой судья судебного участка №117 признал виновным по статье о вандализме по мотивам политической ненависти (ч.2 ст. 214 УК РФ) Никиту Чиркова. В ночь на 23 марта он нарисовал на постаменте памятнику Николаю Чернышевскому "перечеркнутую горизонтально по центру" букву Z, знак равенства и свастику, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд решил, что Чирков своим поступком оскорбил "общественную нравственность, многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах".

Подсудимому назначили ограничение свободы сроком на один год. Он признал свою вину, принес извинение Государственному музею городской скульптуры, который выступил потерпевшей стороной.

Ранее Чирков перечислил 5 тысяч рублей в благотворительный фонд сохранения исторического наследия в России "Внимание".