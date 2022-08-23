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Новости 15:42

Девять из десяти коек в ковидных стационарах Петербурга заняты

фото ЗакС политика Девять из десяти коек в ковидных стационарах Петербурга заняты

Из числа коек в стационарах Петербурга, выделенных для лечения пациентов с коронавирусом, пустует лишь каждая десятая, следует из сводки городского оперштаба от 23 августа.

На текущий момент в городе развернуто 2 768 коек. Из них 2 553 (что соответствует 92 %) заняты больными COVID-19 и пневмониями. При этом 198 пациентов городских стационаров находятся в реанимации, а 38 — подключены к аппаратам ИВЛ.

Кроме того, 24 893 петербуржца с подтвержденным ковидом находятся на амбулаторном лечении. Бесплатную лекарственную терапию на дому получают 24 315 человек.


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