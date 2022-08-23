Петербургскую епархию обязали отреставрировать "Церковный дом"

Арбитражный суд Петербурга удовлетворил иск городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) и обязал местную епархию привести в порядок памятник регионального значения "Церковный дом", следует из картотеки дел суда.

Объект, подлежащий реставрации, находится на Митрофаньевском шоссе, дом 4-6-8 А.

Представители епархии на заседания суда систематически игнорировали.

"Церковный дом" попал в реестр памятников регионального значения в 2014 году, в 2016-м утвердили охранное обязательство, которое сразу направили собственнику — Санкт-Петербургской епархии.

В период до мая 2019 года религиозная община должна была отреставрировать здание согласно документации, которую им предоставили в КГИОП. При этом епархия никаких работ с момента получения объекта в собственность с ним не проводила.