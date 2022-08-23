Медик из Петербурга предупредила о тяжёлом течении COVID-19 у маленьких детей

Заведующая инфекционным приёмным отделением Детской городской больницы № 5 им. Филатова Тамара Доник рассказала журналистам о том, как переносят ковид дети, пишет "Петербургский дневник".

Для начала она сообщила, что на данный момент в среднем в городские стационары привозят около 50 детей, из которых 35-38 — с подтверждённым коронавирусом, 4-6 — контактные, все остальные — с ОРВИ.

Говоря о том, как инфекция протекает у маленьких пациентов, Доник отметила, что он "очень летучий и очень злой". Обычно у детей температура тела поднимается вплоть до 40 градусов, сопровождается лихорадкой, общей интоксикацией и головной болью.

"В среднем, по статистике, возраст заболевающих — 1 год 2 месяца", — поделилась Доник.

В то же время, подытожила медик, подростков с ковидом в стационарах практически не лежит.