Смольный анонсировал создание образовательно-производственных кластеров в Петербурге

В 2023 году в Петербурге заработают новые образовательно-производственные кластеры, пообещали 23 августа в пресс-службе губернатора. Соответствующие соглашения были подписаны в Смольном.

Как полагают в администрации города, появление таких центров позволит внедрить отраслевую модель подготовки кадров по востребованным специальностям. В Петербурге обучение будет вестись по таким направлениям, как судостроение, энергомашиностроение и легкая промышленность.

На создание новых центров выделят гранты по 100 миллионов рублей, а также привлекут средства из регионального бюджета и средства от работодателей. Деньги получат колледж петербургской моды, колледж судостроения и прикладных технологий и Академия машиностроения имени Ж. Я. Котина. Список специальностей, по которым будет вестись обучение, будет определен по результатам договоренностей образовательных учреждений и работодателей.

В свою очередь, комментируя подписание соглашений, Александр Беглов выразил уверенность в том, что "этот проект станет локомотивом комплексной перезагрузки системы среднего профессионального образования, выведет ее на новый современный уровень".