В Екатеринбурге задержан Евгений Ройзман, в его Фонде идут обыски

Утром среды, 24 августа, вооружённые представители силовых структур Екатеринбурга нагрянули с обысками к политику Евгению Ройзману. Оперативные мероприятия проходят и в его Фонде, а также частном музее Невьянской иконы.

ТАСС пишет, что в отношении Ройзмана возбудили уголовное дело о дискредитации российской армии. Оно может быть связано с роликами, выпускаемыми на его YouTube-канале.

Портал E1.RU также подтверждает, что бывшему мэру Екатеринбурга вменяют статью 280.3 УК РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ").

Фонд Ройзмана занимается сбором средств для больных детей.

По предварительной информации, из частного музея изымают иконы, которые якобы могли быть получены незаконным путём.

Добавим, что Ройзмана уже трижды штрафовали по административной статье о дискредитации армии.