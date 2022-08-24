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Новости 9:34

Петербург поможет Ленобласти отремонтировать ведущие к садоводствам дороги

фото ЗакС политика Петербург поможет Ленобласти отремонтировать ведущие к садоводствам дороги

Власти Северной столицы готовы предоставить своему региону-соседу Ленинградской области субсидии на ремонт автодорог общего пользования, ведущих к садоводствам, следует из постановления Смольного.

Указывается, что Петербург возьмёт на себя 80% финансирования данного вида работ. Общая сумма, которую город собирается вложить в областные дороги, — 1,3 млрд рублей. Всего ремонт будет проведён по 85 адресам.

В 2023 году на обозначенные цели из бюджета города выделят 400 млн рублей, в 2024 — 346 млн рублей, а в 2025 — 300 млн рублей. Ленобласть, в свою очередь, вложит 100, 87 и 75 млн рублей соответственно.


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