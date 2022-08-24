Полиция нашла петербуржца, за замечание распылившего газ в лицо водителю автобуса

Вечером 18 августа в автобусе, следовавшем по Витебскому проспекту, произошёл конфликт между буйным пассажиром и водителем транспортного средства: как итог, в лицо шофёру был распылён газовый баллончик, информирует пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошёл из-за замечания водителя 24-летнему горожанину, который отказывался платить за проезд. В ответ от пассажира начали поступать нецензурные угрозы, после чего он достал баллончик и распылил его.

Молодого человека задержали и допросили. В его отношении возбуждено уголовное дело о хулиганстве. После допроса его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее, напомним, в комитете по транспорту сообщали, что только 7% горожан не платят за проезд.