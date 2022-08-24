Заболеваемость коронавирусом в Петербурге держится на одном уровне пятые сутки подряд

Последние пять дней заболеваемость коронавирусом в Петербурге демонстрирует заметное постоянство с минимальными отклонениями, следует из опубликованных 24 августа данных федерального оперштаба. Согласно свежим данным, в городе зафиксировано 4 406 новых случаев заболевания. В период с 20 по 23 августа сообщалось о 4 399, 4 407, 4 410 и 4 412 новых пациентах соответственно.

Также за прошедшие сутки в Петербурге зафиксировано 280 случаев госпитализации при 4 821 случае выздоровления и 20 связанных с ковидом смертях.

Динамика заболеваемости ковидом в общероссийском масштабе отличается от петербургской заметно большей изменчивостью. В среду оперштаб отчитался о 40 231 новом случае коронавируса. При этом в предыдущие дни сообщалось о 40 010, 39 669, 33 0161 и 30967 новых случаях соответственно. За сутки в стране госпитализировано 3 872 пациента, излечились 32 876 человек, скончались 72 человека.