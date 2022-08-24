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Муниципал 12:07

Прокуратура сочла недостоверными декларации более 20 муниципальных служащих в Калининском районе

фото ЗакС политика Прокуратура сочла недостоверными декларации более 20 муниципальных служащих в Калининском районе

Прокуратура Калининского района заподозрила более 20 служащих администраций местных муниципальных округов в предоставлении неверных данных о доходах за 2021 год. Подозрения надзорного ведомства вызвали отчеты, поступившие из администраций МО 21, МО "Финляндский округ", МО "Северный", МО "Прометей", МО "Гражданка" и МО "Академическое".

Как заявили в прокуратуре, служащие предоставили "недостоверные (неполные) сведения" о своих доходах и имуществе, а также о доходах и имуществе своих супругов и несовершеннолетних детей. В частности, в вину им ставится отсутствие сведений об открытых счетах в банках.

Прокурор внес представления главам администраций муниципалитетов по факту недостоверных деклараций. Рассмотрение актов прокурорского реагирования контролируется, заверили в пресс-службе надзорного ведомства.


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МО Академическое
МО Гражданка
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МО Прометей
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МО Северный
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МО Финляндский округ
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МО №21

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