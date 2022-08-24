ФСИН заявила о практически полной заполненности СИЗО в России

Согласно данным ФСИН, следственные изоляторы в России заполнены на 96%, пишет 24 августа "Коммерсантъ" со ссылкой на полученные от ведомства сведения. При этом правозащитники говорят о превышении допустимого лимита наполнения изоляторов в ряде регионов, включая Москву и Петербург.

Как следует из официальных данных, по состоянию на 1 августа в российских СИЗО содержались 114 172 человека. При этом их совокупная емкость составляет 118 495 человек. Отсюда во ФСИН сделали вывод, что "общий лимит наполнения не превышен", поскольку количество арестованных "меньше общего лимита наполнения на 4%".

В то же время правозащитники не разделяют настроя ФСИН и говорят о превышении допустимого количества арестованных в ряде изоляторов. Так, в конце июля член Совета по правам человека и ОНК Москвы Ева Меркачева в компании адвоката Любови Волковой зафиксировала "перелимит" в "Матросской Тишине" на 43%, пишет "Коммерсантъ". Меркачева заявила изданию, что раньше подобную проблему решали путем перевода арестованных в другие регионы. "Но теперь отправлять некуда — забиты буквально все СИЗО. Например, москвичей соседние регионы не принимают, говорят прямо: извините, у нас своих полно, селить некуда", — отметила она.

Управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин заявил изданию, что превышение лимита содержащихся в СИЗО наблюдается в Петербурге и Ленобласти с прошлого года. По его словам, руководство изоляторов не может отказать в приеме новых арестантов, из-за чего вынуждено "уплотнять" имеющиеся камеры путем добавления спальных мест. В то же время в петербургской ОНК изданию заявили, что не наблюдают переполненности в СИЗО.

Об имеющемся "перелимите" журналистам рассказали правозащитники в ряде других регионов страны. Так, в ОНК Крыма пожаловались на то, что "свободных мест в изоляторах нет и не было с мая", а региональное УФСИН по Ставрополью признало факт хронической перегрузки подведомственных СИЗО.

В беседе с "Коммерсантом" Меркачева отметила, что в последнее время следователи "все чаще выходят с ходатайствами об аресте", причем речь идет и о делах, по которым прежде назначались домашний арест или подписка о невыезде. По ее словам, речь идет, в частности, об экономических преступлениях и мелких кражах. "Сейчас все в такой ситуации, что из страны и не выехать никуда. И значит, человека можно точно оставить под подпиской, а не помещать в СИЗО. Но сажают всех", — заявила правозащитница.