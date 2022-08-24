Доля пустующих площадей сократилась на четырех барных улицах Петербурга

Доля свободных площадей на четырех из пяти барных улиц Петербурга снизилась за год, говорится в исследовании консалтинговой компании Knight Frank St. Petersburg. Сильнее прочего вакантность снизилась на улице Белинского, где в июне 2021 года пустовало 21,6% площадей, а в июне 2022-го — уже 14,3%.

На улице Некрасова доля пустующих коммерческих площадей снизилась за год с 18,2% до 14,6%, на улице Жуковского — с 12,1% до 11,4%, на улице Рубинштейна — с 1,3% до 0,5%. Исключением здесь стал Литейный проспект, где из-за ухода ретейлеров и точки фастфуда этот показатель, наоборот, вырос с 9,2% до 11%.

"С лета 2022 года спрос на помещения стрит-ретейла на барных улицах Петербурга находится на стабильно высоком уровне. Этому способствует, в первую очередь, растущий турпоток в Северную столицу и снятие коронавирусных ограничений", — отметили в Knight Frank St. Petersburg. Аналитики добавили, что фиксируют рост минимальных ставок аренды из-за высокого спроса со стороны арендаторов.