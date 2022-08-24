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Новости 13:17

Доля пустующих площадей сократилась на четырех барных улицах Петербурга

фото ЗакС политика Доля пустующих площадей сократилась на четырех барных улицах Петербурга

Доля свободных площадей на четырех из пяти барных улиц Петербурга снизилась за год, говорится в исследовании консалтинговой компании Knight Frank St. Petersburg. Сильнее прочего вакантность снизилась на улице Белинского, где в июне 2021 года пустовало 21,6% площадей, а в июне 2022-го — уже 14,3%.

На улице Некрасова доля пустующих коммерческих площадей снизилась за год с 18,2% до 14,6%, на улице Жуковского — с 12,1% до 11,4%, на улице Рубинштейна — с 1,3% до 0,5%. Исключением здесь стал Литейный проспект, где из-за ухода ретейлеров и точки фастфуда этот показатель, наоборот, вырос с 9,2% до 11%.

"С лета 2022 года спрос на помещения стрит-ретейла на барных улицах Петербурга находится на стабильно высоком уровне. Этому способствует, в первую очередь, растущий турпоток в Северную столицу и снятие коронавирусных ограничений", — отметили в Knight Frank St. Petersburg. Аналитики добавили, что фиксируют рост минимальных ставок аренды из-за высокого спроса со стороны арендаторов.


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