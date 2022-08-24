На "СКА Арене" приступили к новому этапу монтажа фасада

Петербургские строители начали очередной этап монтажа фасада будущего спорткомплекса "СКА Арена", информирует пресс-служба Смольного.

Так, на высоту в 45 метров подняли первый верхний монтажный блок фасада, который весит 190 тонн и в длину составляет 80 метров. Верхний ярус фасада будет состоять из 33 таких элементов длиной от 80 до 96 метров, вес самого большого блока составит 206 тонн.

Комплекс работ по установке металлоконструкций фасада должны завершить к декабрю текущего года.

"Новая ледовая арена строится качественно и на совесть. Здесь будут проходить соревнования по хоккею и многим другим видам спорта, а также концерты и шоу. Кроме того, комплекс даст городу новые рабочие места", - высказался по случаю городской глава Александр Беглов.

Общая готовность "СКА Арены" по состоянию на август превышает 80%.