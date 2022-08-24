За полгода спецоперации на пацифистских акциях силовики задержали более 16 тысяч человек

За прошедшие с начала спецоперации на Украине шесть месяцев российские силовики задержали по меньшей мере 16 437 участников пацифистских протестов, говорится в отчете "ОВД-Инфо"* от 24 августа. За этот срок было зафиксировано 189 случаев недопуска адвокатов в отделы полиции, где находились задержанные протестующие.

Также за полгода спецоперации 224 человека подверглись уголовному преследованию за свою пацифистскую позицию. Чаще всего (в 90 случаях) против них возбуждались дела о фейках про армию (ст. 207.3 УК РФ). В 34 случаях речь шла о делах по статье о вандализме (ст. 214 УК РФ), еще в 16 случаях — о телефонном терроризме (ст. 207 УК РФ).

По статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП РФ) с момента ее появления было заведено 3 807 административных дел.

С начала спецоперации было заблокировано более семи тысяч сайтов за публикацию мнений, отличающихся от официальной позиции российского руководства, пишет "ОВД-Инфо"* со ссылкой на "Роскомсвободу". Более 27 СМИ (включая не менее 14 российских) были закрыты или приостановили свою деятельность, ряд соцсетей (включая Facebook**, Instagram** и Twitter) были заблокированы, а компания Meta** была признана экстремистской.

Наконец, с начала спецоперации Минюст внес в списки иностранных агентов еще 74 позиции. Кроме того, 15 организаций были признаны нежелательными в России.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

**Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена