Полмиллиона петербуржцев ревакцинировались от ковида

Более 510 тысяч человек в Петербурге прошли ревакцинацию от коронавируса, следует из опубликованных 24 августа данных городского оперштаба. Из них за прошедшие сутки повторно привились 7 696 горожан.

В целом же закончили цикл вакцинации в общей сложности 3,112 миллиона петербуржцев, а привились первично (без "Спутника Лайт") 2,49 миллиона человек. В городе работает 181 пункт вакцинации для взрослых, в 92 пунктах вакцинируют детей. Согласно официальным данным, сейчас в Петербурге насчитывается свыше 591 тысячи доз вакцины.

Кроме того, в стационарах развернуто 2 880 коек для лечения пациентов с ковидом и пневмониями, из них занято 2 593 места. В реанимации находятся 215 больных, к аппаратам ИВЛ подключены 45 человек. Еще 26 105 больных находятся на амбулаторном лечении, бесплатную лекарственную терапию из них получают 25 525 человек.

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