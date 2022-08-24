ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 15:51

Вишневский возмущен неконкретным ответом от Генпрокуратуры на вопросы о спецоперации

фото ЗакС политика Вишневский возмущен неконкретным ответом от Генпрокуратуры на вопросы о спецоперации

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский остался недоволен ответом Генеральной прокуратуры на его запрос о возможности для граждан России публично критиковать спецоперацию на территории Украины. Ответ из ведомства показался политику неинформативным. Вишневский опубликовал документ в своём Telegram-канале 24 августа. 

"Яблочник" отправил письмо ещё в мае, но ответили ему лишь в середине августа. Парламентарий просил разъяснить права граждан во время специальной военной операции на территории Украины. В частности, его интересовало, могут ли россияне публично высказывать негативные мнения о спецоперации, демонстрировать украинский флаг, а также называть события на Украине терминами, отличными от тех, что используют российские власти. По мнению депутата, однозначный ответ на эти вопросы необходим для того, чтобы граждане существовали в поле правовой определенности и могли предсказывать последствия своих действий. 

Обращение было отправлено на имя главы Генпрокуратуры Игоря Краснова, но ответ пришёл от заместителя начальника одного из управлений Алексея Жафярова. Он написал, что в России гарантирована свобода слова, но она может ограничиваться в целях защиты прав граждан, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Согласно ответу Генпрокуратуры, называть специальную военную операцию на Украине необходимо именно "специальной военной операцией" и никак иначе. Какая именно норма содержит такое требование — в ведомстве не уточнили. 

В разговоре с ЗАКС.Ру Вишневский отметил, что, вероятней всего, обратится в суд, чтобы обязать ведомство подготовить более подробные разъяснения. Он полагает, что сотрудники Генпрокуратуры не должны были оставлять часть его вопросов без конкретных ответов. 

Напомним, в России с марта введена ответственность за распространение фейков об использовании Вооружённых сил за рубежом (ст. 207.3 УК) и дискредитацию российской армии (ст. 20.3.3 КоАП и ст. 280.3 УК). За публикацию недостоверной информации может грозить до 15 лет лишения свободы. За дискредитацию — до пяти лет. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News
Рейтинг персон в этом материале
Упоминаемые персоны
Вишневский Борис Лазаревич 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости24 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама