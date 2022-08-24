Вишневский возмущен неконкретным ответом от Генпрокуратуры на вопросы о спецоперации

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский остался недоволен ответом Генеральной прокуратуры на его запрос о возможности для граждан России публично критиковать спецоперацию на территории Украины. Ответ из ведомства показался политику неинформативным. Вишневский опубликовал документ в своём Telegram-канале 24 августа.

"Яблочник" отправил письмо ещё в мае, но ответили ему лишь в середине августа. Парламентарий просил разъяснить права граждан во время специальной военной операции на территории Украины. В частности, его интересовало, могут ли россияне публично высказывать негативные мнения о спецоперации, демонстрировать украинский флаг, а также называть события на Украине терминами, отличными от тех, что используют российские власти. По мнению депутата, однозначный ответ на эти вопросы необходим для того, чтобы граждане существовали в поле правовой определенности и могли предсказывать последствия своих действий.

Обращение было отправлено на имя главы Генпрокуратуры Игоря Краснова, но ответ пришёл от заместителя начальника одного из управлений Алексея Жафярова. Он написал, что в России гарантирована свобода слова, но она может ограничиваться в целях защиты прав граждан, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Согласно ответу Генпрокуратуры, называть специальную военную операцию на Украине необходимо именно "специальной военной операцией" и никак иначе. Какая именно норма содержит такое требование — в ведомстве не уточнили.

В разговоре с ЗАКС.Ру Вишневский отметил, что, вероятней всего, обратится в суд, чтобы обязать ведомство подготовить более подробные разъяснения. Он полагает, что сотрудники Генпрокуратуры не должны были оставлять часть его вопросов без конкретных ответов.

Напомним, в России с марта введена ответственность за распространение фейков об использовании Вооружённых сил за рубежом (ст. 207.3 УК) и дискредитацию российской армии (ст. 20.3.3 КоАП и ст. 280.3 УК). За публикацию недостоверной информации может грозить до 15 лет лишения свободы. За дискредитацию — до пяти лет.