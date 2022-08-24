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Новости 15:57

В Петербурге простились с военнослужащим, погибшим на Украине

фото ЗакС политика В Петербурге простились с военнослужащим, погибшим на Украине

В Петербурге состоялись похороны рядового Александра Герасимова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине, сообщила 24 августа пресс-служба губернатора. Обстоятельства смерти военнослужащего не раскрываются.

Свои соболезнования родным и близким погибшего принес Александр Беглов. Он назвал Герасимова "мужественным и сильным человеком", который "защищал мир на Донбассе, отстаивал национальные интересы нашей страны" и до конца был верен присяге.

"Такие люди, как Александр Владимирович — гордость, честь и слава России", — резюмировал Беглов.

Фото: pixabay


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