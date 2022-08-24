"Цены стабильны, дефицита нет": Корабельников рассказал о ситуации на рынке

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников сообщил горожанам, что продукты по-прежнему не дорожают. Об итогах очередного заседания координационной группы по экономической стабильности чиновник рассказал в своем Telegram-канале.

"По традиции заслушали итоги мониторингов. Здесь все ровно — на рынке труда без значимых изменений, цены стабильны, дефицита товаров нет", - написал Корабельников.

Финансовый заместитель губернатора подробнее остановился на ситуации на рынке труда. По его словам, в Петербурге 17 183 официальных безработных, заявленная потребность в работниках от работодателей — 35 346 человек.

"В простое находится 11 318 человек (+203 человека за 2 недели) на 74 предприятиях. Это меньше, чем в конце прошлого месяца", - отметил Корабельников.

В режиме неполной занятости находятся 4472 человека на 85 предприятиях. За две недели их число снизилось на 57 сотрудников.