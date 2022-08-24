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Новости 16:30

Беглов установил временный мораторий на штрафы и пени для арендаторов городской недвижимости

фото ЗакС политика Беглов установил временный мораторий на штрафы и пени для арендаторов городской недвижимости

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов подписал ряд поручений, которые направлены на поддержку предпринимательского сектора, информирует пресс-служба Смольного.

В частности, в документах прописан мораторий, который накладывается на начисление пеней и взыскание штрафов для арендаторов городской недвижимости в период с марта по декабрь текущего года. В обозначенный временной промежуток пени за просрочку платы по аренде предпринимателям назначать не будут, а на погашение штрафов предоставят отсрочку до 1 января 2023 года.

"Эти меры позволят снизить нагрузку на бизнес. Для устойчивости экономики и максимального сохранения рабочих мест необходимо поддерживать промышленность и предпринимателей", - прокомментировал решение городской глава Александр Беглов.

Кроме того, согласно поручениям губернатора на год продлеваются сроки аренды на размещение нестационарных торговых объектов, включая договоры аренды земельных участков под их установку.

Наконец, Беглов поручил комитету по труду и занятости разработать предложения по увеличению уровня минимальной заработной платы в Петербурге.


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