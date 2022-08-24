Путин утвердил единовременные выплаты для родителей школьников в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин установил единовременные выплаты для родителей из подконтрольных России Запорожской, Харьковской и Херсонской областей, воспитывающих детей школьного возраста, сообщает пресс-служба Кремля. Соответствующее поручение дано правительству страны.

На выплату в размере 10 тысяч рублей могут претендовать родители или законные представители ребёнка 6-18 лет при условии достижения им возраста 6 лет не позднее 1 сентября текущего года, в случае, если он учится в школе, расположенной на территории обозначенных регионов.

Правительству поручено исполнить поручение в срок до 1 октября. Ответственность за выполнение данной задачи возложена на премьер-министра Михаила Мишустина.