Парламент Петербурга намерен попросить Мишустина поднять пособия по уходу за инвалидами

На рассмотрение Законодательного собрания Петербурга внесли проект обращения на имя премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой ежегодно индексировать компенсационные выплаты по уходу за инвалидами. Документ подготовили депутаты "Единой России" Александр Ржаненков, Анастасия Мельникова и Алексей Макаров.

В проекте обращения они отметили, что размер выплат не повышался с 2007 года. Он составляет 1,2 тысячи рублей в месяц. Компенсация в 10 тысяч рублей в месяц полагается только родителю или опекуну ребенка-инвалида или инвалида I группы.

"Согласно действующему правовому регулированию получателями ежемесячных компенсационных выплат могут быть лишь лица, не имеющие дохода, что препятствует привлечению к деятельности по уходу за инвалидами других лиц, имеющих доход от частичной занятости в свободное от ухода за инвалидом время", - говорится в обращении.

Депутаты предлагают разрешить получать компенсационные выплаты гражданам, имеющим доход от частичной занятости, и работающим пенсионерам, которые осуществляют уход за инвалидами.