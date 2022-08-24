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Новости 17:22

Парламент Петербурга намерен попросить Мишустина поднять пособия по уходу за инвалидами

фото ЗакС политика Парламент Петербурга намерен попросить Мишустина поднять пособия по уходу за инвалидами

На рассмотрение Законодательного собрания Петербурга внесли проект обращения на имя премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой ежегодно индексировать компенсационные выплаты по уходу за инвалидами. Документ подготовили депутаты "Единой России" Александр Ржаненков, Анастасия Мельникова и Алексей Макаров.

В проекте обращения они отметили, что размер выплат не повышался с 2007 года. Он составляет 1,2 тысячи рублей в месяц. Компенсация в 10 тысяч рублей в месяц полагается только родителю или опекуну ребенка-инвалида или инвалида I группы.

"Согласно действующему правовому регулированию получателями ежемесячных компенсационных выплат могут быть лишь лица, не имеющие дохода, что препятствует привлечению к деятельности по уходу за инвалидами других лиц, имеющих доход от частичной занятости в свободное от ухода за инвалидом время", - говорится в обращении.

Депутаты предлагают разрешить получать компенсационные выплаты гражданам, имеющим доход от частичной занятости, и работающим пенсионерам, которые осуществляют уход за инвалидами.


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Упоминаемые персоны
Макаров Алексей Алексеевич 
Мельникова Анастасия Рюриковна 
Ржаненков Александр Николаевич 

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