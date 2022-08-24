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Новости 17:36

Движение "Граждане СССР"* признано экстремистским в РФ

фото ЗакС политика Движение "Граждане СССР"* признано экстремистским в РФ

Самарский областной суд счёл движение "Граждане СССР"* экстремистской организацией, информирует URA.ru.

В реестре запрещенных экстремистских организаций на сайте Минюста указано, что у движения есть еще девять наименований. 

Участники движения "Граждане СССР"* считают Российскую Федерацию коммерческой организацией, отказываются получать российские паспорта, платить за коммунальные услуги и признавать решения российских судов. 

 

*Минюст РФ внёс движение "Граждане СССР" в перечень экстремистских организаций, деятельность движения запрещена в РФ


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