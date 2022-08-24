Движение "Граждане СССР"* признано экстремистским в РФ

В реестре запрещенных экстремистских организаций на сайте Минюста указано, что у движения есть еще девять наименований.

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