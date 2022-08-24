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Новости 18:20

В Петербурге нагрузка на участковых врачей возросла на 40%

фото ЗакС политика В Петербурге нагрузка на участковых врачей возросла на 40%

Нагрузка на участковых петербургских врачей на фоне подъёма уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией подскочила на 30-40% в зависимости от района, известили в городском комитете по здравоохранению.

Амбулаторно от различных респираторных заболеваний на данный момент лечатся около 50 тысяч горожан.

"Пока медицинский персонал справляется своими силами, и привлекать студентов медвузов и ординаторов нет необходимости", — рассказала глава отдела по организации амбулаторной помощи взрослому населению Лариса Соловьева.

На сегодняшний день в петербургских поликлиниках открыты 177 фильтр-боксов для инфекционных больных, приём ведётся через специально оборудованный под эти цели вход.

Выявлением коронавируса занимаются 63 городские лаборатории, что составляет порядка 122 тысяч ежесуточных тестов. Обычно результат пациенту приходит в течение 48 часов.


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