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Новости 21:03

Устаревшую котельную в Колпинском районе реконструируют к старту отопительного сезона

фото ЗакС политика Устаревшую котельную в Колпинском районе реконструируют к старту отопительного сезона

В устаревшей котельной на территории поселка Петро-Славянка в Колпинском районе начался монтаж оборудования силами специалистов ГУП "ТЭК Санкт‑Петербурга", сообщила пресс-служба петербургского губернатора 24 августа. По окончании работ дизельная котельная перейдет на природный газ.

"Котельная в Петро-Славянке — первый объект масштабной программы "перезагрузки" неэффективных источников ТЭКа в Колпинском районе. Предприятие обслуживает котельную с 2011 года", — отметили в Смольном.

Сейчас на объекте завершаются работы на подводящих инженерных сетях. Канализация готова полностью, водопровод — на 98 %, наружный газовод находится в высокой степени готовности. В сентябре ожидается монтаж теплогенерирующей установки, а полностью котельная будет готова к началу отопительного сезона, пообещали в губернаторской пресс-службе. Всего же до 2024 года ГУП "ТЭК Санкт‑Петербурга" рассчитывает перевести на газовое топливо и электричество 27 котельных в городе и области.

Фото: gov.spb.ru


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